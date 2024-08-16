В Омской области вырос спрос на туристические маршруты пригородных поездов

14:43

С начала летнего сезона компания АО «Омск-пригород» перевезла более 2100 пассажиров по туристическим маршрутам. Это почти на 17% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Для туристов, путешествующих на пригородных поездах Омской области, организованы экскурсионные программы разной направленности: комбинированные сплавы на байдарках и сапбордах по реке Омь, конные прогулки в Алонском, культурно-исторические туры, например, «Станция Любинская в судьбе Николая II».

Участие в интерактивных программах позволяет путешественникам, в числе которых много детей и подростков, лучше узнать историю страны и родного края, насладиться летними пейзажами и зарядиться положительными эмоциями.

Дополнительную информацию о движении пригородных поездов можно получить на официальном сайте пригородной компании, по тел.: (3812) 44-31-52, 8 (800) 234-31-52, а также в билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.