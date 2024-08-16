Куйбышевская железная дорога фиксирует снижение числа травмированных граждан на железнодорожном транспорте с начала года

Количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры Куйбышевской магистрали в январе-июле 2024 года снизилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Так, за 7 месяцев 2024 года по собственной неосторожности получили травмы 44 человека.

Подчеркнем, что основными причинами происшествий являются переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом и травмирование электротоком.

Профилактическая работа по предупреждению травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры ведется на постоянной основе: проводятся совместные рейды с правоохранительными органами, разъяснительные беседы в образовательных учреждениях.

Такой формат позволяет провести более обстоятельные и адресные беседы с пассажирами, заострить их внимание на необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре, ответить на интересующие вопросы.

Напоминаем: железная дорога – зона повышенной опасности. Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во , ремя нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.