С 1 сентября студенты и школьники Ульяновской области смогут воспользоваться льготным проездом в пригородном железнодорожном сообщении

2024-08-16 14:12
С 1 сентября 2024 года для студентов и школьников Ульяновской области будет установлена льгота в размере 50% скидки от стоимости проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Льготой смогут воспользоваться воспитанники образовательных организаций старше 7 лет, учащиеся и студенты очной формы обучения учреждений общего и профессионального образования. Оформить льготные проездные документы можно в билетных кассах вокзалов или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Напомним: скидка 50% на проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении для студентов и школьников на территории Ульяновской области установлена на законодательном уровне и предоставляется ежегодно в периоды учебного года.

Всего в регионе организовано движение пригородных поездов по шести основным направлениям: Ульяновск – Инза, Ульяновск – Димитровград, Чуфарово – Инза, Инза – Сызрань, Кузнецк – Сызрань и Ульяновск – Казань. При этом льготным проездом могут воспользоваться и другие категории граждан, для которых установлена скидка от 50% до 100% в зависимости от категории льготы. С начала текущего года данным правом уже воспользовались более 3,5 тыс. пассажиров.

С актуальной информацией о расписании движения поездов можно ознакомиться на информационных стендах на станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Башкортостанская ППК», на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

