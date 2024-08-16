«Орланы» в «Оленьи ручьи» будут совершать дополнительные рейсы по пятницам

11:20

Свердловская железная дорога назначает дополнительную пару пригородных поездов из Екатеринбурга до популярного туристического объекта Свердловской области – природного парка «Оленьи ручьи» (о. п. Бажуково). С 30 августа по 27 сентября поезд № 7011/7012 Екатеринбург – Михайловский завод будет дополнительно курсировать по пятницам. Таким образом, частота его курсирования увеличится до трех раз в неделю: по выходным дням и пятница.

Перевозки будут выполняться на рельсовом автобусе РА-3 «Орлан». Отправление из столицы Урала – в 08:12 (здесь и далее – время местное), прибытие на остановку Бажуково – в 10:48. В обратную сторону отправление из Бажуково – в 17:26, прибытие в Екатеринбург – в 20:10. Время в пути от Екатеринбурга до Бажуково – 2 часа 36 минут. Днем туристы смогут насладиться общением с природой, а вечером вернуться домой.

С 17 августа в расписание добавлена дополнительная остановка в Ревде. Теперь на этой станции пассажиры смогут в 08:54 сесть на поезд в сторону Михайловска и добраться до любимых мест отдыха напрямую, без пересадки. Обратный рейс доставит отдохнувших ревдинцев домой в 19:25 (время прибытия в Ревду).

Кроме Ревды, остановки «Орлана» предусмотрены на станциях Дружинино, Бажуково и Аракаево.

Билеты можно приобрести в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в кассах, терминалах самообслуживания или на сайте Свердловской пригородной компании. Стоимость проезда в одну сторону до Бажуково составляет 340 рублей по полному тарифу. Проездные документы оформляются с указанием мест: при посадке нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность. Продажи билетов открываются за 10 дней до даты отправления.

Также все желающие могут приобрести у туроператора пакет с экскурсионным обслуживанием. Он включает в себя сопровождение гида в поезде и на протяжении всего маршрута, проезд в обе стороны, билет в парк и пользование зоной отдыха, которая создана специально для пассажиров «Орлана». Уточнить детали можно на сайте проекта «ЭКО-маршрут «Оленьи ручьи», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.