Перевозки контейнеров на Восточно-Сибирской магистрали в январе-июле 2024 года выросли на 7,7%

10:39

В январе-июле 2024 года на Восточно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 345,7 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество груженых контейнеров, отправленных за 7 месяцев во всех видах сообщения, составило 261,4 тыс. ДФЭ (перевезено 3,3 млн тонн грузов (-2,3%)), в том числе: