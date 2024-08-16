Перевозки контейнеров на Восточно-Сибирской магистрали в январе-июле 2024 года выросли на 7,7%

В январе-июле 2024 года на Восточно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 345,7 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Количество груженых контейнеров, отправленных за 7 месяцев во всех видах сообщения, составило 261,4 тыс. ДФЭ (перевезено 3,3 млн тонн грузов (-2,3%)), в том числе:
- лесные грузы – 66,3 тыс. ДФЭ (+1,2% к январю-июлю 2023 года);
- бумага – 47,3 тыс. (+4,1%);
- автомобили и комплектующие – 31,6 тыс. (рост – в 1,3 раза);
- метизы – 27,9 тыс. (+9,4%);
- промышленные товары – 19,5 тыс. (-15,1%);
- машины, станки, двигатели – 15,3 тыс. (+2,9%);
- химикаты и сода – 14,9 тыс. (-6,9%);
- цветные металлы – 13,2 тыс. (-11,9%);
- зерно – 3,3 тыс. (-31,5%);
- продовольственные товары – 2,6 тыс. (рост – в 1,4 раза);
- черные металлы – 2,2 тыс. (+7,8%);
- нефть и нефтепродукты – 2,2 тыс. (+9,2%);
- строительные грузы – 1,3 тыс. (+1,5%);
- сельскохозяйственные машины – 1,2 тыс. (-1,1%);
- химические и минеральные удобрения – 1 тыс. (+15%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.