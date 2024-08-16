Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В июле 2024 года погрузка сахара в Воронежской области выросла более чем в 2 раза

2024-08-16 10:28
В июле на станциях Юго-Восточной железной дороги, расположенных в Воронежской области, погружено 25,4 тыс. тонн сахара, что более чем в 2 раза превышает показатель за аналогичный период 2023 года. Существенный рост погрузки в июле связан с увеличением экспортных перевозок этой продукции в Казахстан и Кыргызстан.

Наибольший объем этого груза отправлен со станций Ольха (8,6 тыс. тонн) и Ольховатка (6 тыс. тонн).

В январе-июле погрузка сахара в регионе составила 146,4 тс. тонн (+32,5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

