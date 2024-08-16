За 7 месяцев текущего года популярными поездами дальнего следования из Нижнего Новгорода воспользовались почти 900 тыс. человек

09:54

Поездами дальнего следования, которые курсируют по самым популярным маршрутам из столицы Приволжья, в январе-июле 2024 года воспользовались почти 900 тыс. пассажиров. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Так, пассажирами поездов из Нижнего Новгорода в Москву за 7 месяцев 2024 года стали более 815 тыс. человек (+8% к 2023 году). Количество курсирующих составов: 16 – прямого сообщения между городами и 12 – транзитных.

Из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург за январь-июль 2024 года было перевезено более 72 тыс. пассажиров (+3% к 2023 году). Между городами курсирует 1 поезд прямого сообщения и 4 транзитных.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.