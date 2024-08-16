В январе-июле 2024 года на маршруте Минеральные Воды – Кисловодск перевезено около 3,5 млн пассажиров

В январе-июле 2024 года на маршруте Минеральные Воды – Кисловодск перевезено около 3,5 млн пассажиров

09:47

На самом популярном пригородном железнодорожном маршруте СКЖД Минеральные Воды – Кисловодск в январе-июле 2024 года перевезено около 3,5 млн пассажиров.

Вторым по востребованности у пассажиров пригородных направлений за этот период стал маршрут Ростов – Таганрог. Электрички, курсирующие между донской столицей и родиной Чехова, перевезли более 2,6 млн человек.

Следующие 3 популярных маршрута связывают станции Черноморского побережья. «Ласточки» сообщением Туапсе – Имеретинский Курорт перевезли порядка 2,4 млн пассажиров, а пригородными поездами сообщением Аэропорт Сочи – Туапсе и Сочи – Роза Хутор – Сочи воспользовались более 1 млн и 710 тыс. человек соответственно.

Также активно используют для поездок электрички жители и гости Республики Дагестан. На маршруте Махачкала – Дербент в январе-июле 2024 года перевезено 463 тыс. пассажиров.

Напомним, что на пригородных маршрутах на полигоне СКЖД работают 2 перевозчика – АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.