Перевозки контейнеров со станций Приволжской магистрали в январе-июле 2024 года выросли на 7,3%

2024-08-16 09:40
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-июле 2024 года со станций Приволжской железной дороги во всех видах сообщения перевезено 133,7 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество груженых контейнеров выросло на 10,2% и составило 118,3 тыс. ДФЭ (перевезено 1,3 млн тонн грузов, +4,1%), в том числе:

  • автомобилей и комплектующих – 34,7 тыс. ДФЭ (рост – в 2,2 раза к уровню января-июля 2023 года);
  • химикатов и соды – 27,5 тыс. ДФЭ (+9,4%);
  • промышленных товаров народного потребления – 14,9 тыс. ДФЭ (-28,1%);
  • метизов – 13,4 тыс. ДФЭ (-31,2%);
  • машин, станков и двигателей – 10 тыс. ДФЭ (+8,3%);
  • продовольственных товаров – 4,2 тыс. ДФЭ (рост – в 1,5 раза), сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.
