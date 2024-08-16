Перевозки контейнеров со станций Приволжской магистрали в январе-июле 2024 года выросли на 7,3%

09:40

В январе-июле 2024 года со станций Приволжской железной дороги во всех видах сообщения перевезено 133,7 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество груженых контейнеров выросло на 10,2% и составило 118,3 тыс. ДФЭ (перевезено 1,3 млн тонн грузов, +4,1%), в том числе: