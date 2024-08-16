Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки пассажиров на Приволжской железной дороге в июле 2024 года выросли почти на 3%

2024-08-16 09:36
В июле 2024 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено более 1,1 млн пассажиров. Это на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В пригородном сообщении отправлено 748,7 тыс. пассажиров (+3,9% к июлю 2023 года), в дальнем следовании – 403,2 тыс. (+0,9%).

Пассажирооборот в июле 2024 года составил 765,9 млн пасс.-км, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе в пригородном сообщении – 32 млн пасс.-км (+3,4%), в дальнем следовании – 733,9 млн пасс.-км (+3,1%).

За 7 месяцев 2024 года отправлено около 6,5 млн пассажиров (+6,6% к январю-июлю 2023 года), из них в пригородном сообщении – 4,6 млн (+6,1%), в дальнем следовании – 1,9 млн (+7,9%).

Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2024 года вырос на 7,9% к уровню января-июля 2023 года и составил 2,5 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 193,7 млн пасс.-км (+4,3%), в дальнем следовании – 2,3 млрд пасс.-км (+8,2%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

