Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

До конца лета утренний электропоезд выходного дня Красноярск – Дивногорск будет ходить ежедневно

2024-08-16 09:31
До конца лета утренний электропоезд выходного дня Красноярск – Дивногорск будет ходить ежедневно
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 19 августа по 1 сентября временно изменится расписание утреннего электропоезда Красноярск – Дивногорск – Красноярск: он будет курсировать не только по субботам и воскресеньям, но и по будним дням.

Отправление со станции Красноярск в 09:09, прибытие в Дивногорск в 10:16, отправление из Дивногорска в 10:26, прибытие в Красноярск в 11:29.

Дни курсирования добавлены в связи с возросшей во второй половине августа популярностью маршрута. Это обусловлено установившейся хорошей погодой и ростом числа туристов, которые пользуются электричками для поездок в «Национальный центр В. П. Астафьева».

Актуальное расписание городских и пригородных поездов можно узнать по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru