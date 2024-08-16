До конца лета утренний электропоезд выходного дня Красноярск – Дивногорск будет ходить ежедневно

09:31

С 19 августа по 1 сентября временно изменится расписание утреннего электропоезда Красноярск – Дивногорск – Красноярск: он будет курсировать не только по субботам и воскресеньям, но и по будним дням.

Отправление со станции Красноярск в 09:09, прибытие в Дивногорск в 10:16, отправление из Дивногорска в 10:26, прибытие в Красноярск в 11:29.

Дни курсирования добавлены в связи с возросшей во второй половине августа популярностью маршрута. Это обусловлено установившейся хорошей погодой и ростом числа туристов, которые пользуются электричками для поездок в «Национальный центр В. П. Астафьева».

Актуальное расписание городских и пригородных поездов можно узнать по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.