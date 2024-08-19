Из Архангельска отправлен первый поезд с контейнерами, доставленными в Россию по Северному морскому пути

17:05

18 августа из Архангельска со станции Соломбалка Северной железной дороги отправлен первый контейнерный поезд с импортными грузами, которые доставлены в Россию из Китая по Северному морскому пути. Перевозки грузов из Китая организованы в рамках регулярного сервиса «Арктический экспресс № 1» при участии ОАО «РЖД».

В первом отправленном поезде – 78 контейнеров с комплектующими для автомобилей. Он следует в Тульскую область.

Ранее, 15 августа, из Архангельска в Китай отправились экспортные товары по Северному морскому пути, доставленные по Северной железной дороге к месту погрузки в морское судно. Со станций из Архангельской области и Республики Коми прибыли 5 контейнерных поездов с лесной и бумажной продукцией, из Сибири доставлена продукция химических предприятий.

«Северная магистраль является частью мультимодального грузового маршрута через порт Архангельск. Мы доставляем импортные грузы по железной дороге в другие регионы России, а также подвозим и аккумулируем грузы для экспорта. Северный морской путь – это альтернатива более длительной доставке через сухопутные погранпереходы. Мы развиваем этот проект в сотрудничестве с правительством Архангельской области», – рассказал начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

В августе-сентябре ожидаются 5 рейсов морского контейнеровоза из Китая в Архангельск и 5 – в обратном направлении.

Для доставки импортированных грузов в регионы России Северной железной дорогой разработаны технологии формирования контейнерных поездов на 8 станциях Архангельской области, предусмотрены специальные ускоренные графики их следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.