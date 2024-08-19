Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Из Архангельска отправлен первый поезд с контейнерами, доставленными в Россию по Северному морскому пути

2024-08-19 17:05
Из Архангельска отправлен первый поезд с контейнерами, доставленными в Россию по Северному морскому пути
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

18 августа из Архангельска со станции Соломбалка Северной железной дороги отправлен первый контейнерный поезд с импортными грузами, которые доставлены в Россию из Китая по Северному морскому пути. Перевозки грузов из Китая организованы в рамках регулярного сервиса «Арктический экспресс № 1» при участии ОАО «РЖД».

В первом отправленном поезде – 78 контейнеров с комплектующими для автомобилей. Он следует в Тульскую область.

Ранее, 15 августа, из Архангельска в Китай отправились экспортные товары по Северному морскому пути, доставленные по Северной железной дороге к месту погрузки в морское судно. Со станций из Архангельской области и Республики Коми прибыли 5 контейнерных поездов с лесной и бумажной продукцией, из Сибири доставлена продукция химических предприятий.

«Северная магистраль является частью мультимодального грузового маршрута через порт Архангельск. Мы доставляем импортные грузы по железной дороге в другие регионы России, а также подвозим и аккумулируем грузы для экспорта. Северный морской путь – это альтернатива более длительной доставке через сухопутные погранпереходы. Мы развиваем этот проект в сотрудничестве с правительством Архангельской области», – рассказал начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

В августе-сентябре ожидаются 5 рейсов морского контейнеровоза из Китая в Архангельск и 5 – в обратном направлении.

Для доставки импортированных грузов в регионы России Северной железной дорогой разработаны технологии формирования контейнерных поездов на 8 станциях Архангельской области, предусмотрены специальные ускоренные графики их следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru