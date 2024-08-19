15:41

Юго-Восточная железная дорога присоединилась к стартовавшему на сети ОАО «РЖД» месячнику безопасности «Внимание, переезд!», цель которого – снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах.

Работники ЮВЖД посетят образовательные учреждения, транспортные предприятия и автошколы, побеседуют с гражданами о том, насколько важно соблюдать правила дорожного движения при пересечении путей. Совместно с сотрудниками ГАИ и представителями местных администраций запланированы акции по безопасности непосредственно на переездах.

Напомним, что за 7 месяцев 2024 года грубые нарушения правил дорожного движения водителями автотранспорта стали причинами 7 дорожно-транспортных происшествий в зоне движения поездов на магистрали (в январе-июле 2023 года – 8).

6 ДТП произошли на железнодорожных переездах при запрещающих сигналах световой и звуковой сигнализации. Два подобных случая зафиксированы в Тамбовской области, по одному – в Саратовской, Курской, Липецкой и Воронежской областях.

Причиной еще одного дорожно-транспортного происшествия стал выезд легкового автомобиля на пути вне переезда перед приближающимся грузовым поездом на станции Чугун-1 в Липецкой области.

В результате этих ДТП 1 человек пострадал, суммарный перерыв в движении поездов составил почти 20 часов.

Юго-Восточная железная дорога призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности себя, своих пассажиров, а также локомотивные бригады и людей, находящихся в поездах. Будьте бдительны, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.