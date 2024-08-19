11 тематических поездов будут курсировать со станций Куйбышевской магистрали в рамках проектов «Яркие выходные в Приволжье» и «Вагон знаний»

На Куйбышевской железной дороге разработаны новые направления для путешествий в рамках проектов «Яркие выходные в Приволжье» и «Вагон знаний». С сентября по декабрь текущего года запланировано курсирование 11 тематических поездов.

Так, по многочисленным просьбам пассажирам с 27 по 29 сентября можно отправиться из Самары на Южный Урал. Пассажиры тематического поезда смогут посетить на выбор Златоуст или новинку этого сезона – Миасс.

В ноябре жители Ульяновска впервые смогут отправиться тематическим поездом в столицу Республики Башкортостан. В Уфе участники тура смогут познакомиться с национальными традициями и культурой, а также попробовать настоящие башкирские угощения.

В декабре из Самары можно будет отправиться в Киров, который получил в этом году статус новогодней столицы России. Поездка познакомит путешественников с национальным колоритом и культурой Вятского края.

Стоит отметить, что расширилась география отправления тематических поездов со станций Куйбышевской железной дороги и изменены некоторые маршруты следования поездов.

Так, в сентябре и октябре можно будет отправиться в Волгоград не только из Самары, но и из Тольятти, Ульяновска и Пензы.

Уже полюбившиеся пассажирам тематические поезда из Самары в Йошкар-Олу, Казань и Пензу (музей-заповедник «Тарханы») сделают остановку на станциях Жигулевск и Жигулевское Море, чтобы к путешествию смогли присоединиться жители Тольятти, Жигулевска и других регионов Ставропольского района.

Продолжат курсировать популярные тематические поезда из Самары в Тулу, Уфу и Москву.

По всем маршрутам разработано несколько экскурсионных программ на выбор. Школьные группы могут оправиться в формате проекта «Вагон знаний» с интерактивно-познавательной программой в пути следования.

В составы тематических поездов включены современные вагоны. В них есть все необходимое для поездки: кондиционеры, биотуалеты, индивидуальные розетки и многое другое.

Ознакомиться с перечнем тематических железнодорожных проектов можно по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК» 8 (800) 201-74-22, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.