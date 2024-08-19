Акция «Внимание, переезд!» стартовала на Южно-Уральской железной дороге

14:17

Железнодорожники обеспокоены ростом нарушений водителями автотранспорта правил дорожного движения на переездах. Особую тревогу вызывают случаи столкновений автотранспорта с пассажирскими и пригородными поездами.

Для повышения безопасности на ЮУЖД стартовала акция «Внимание, переезд!», направленная на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Она продлится с 19 августа по 19 сентября.

В ходе акции железнодорожники совместно с ГИБДД, транспортной прокуратурой, надзорными органами, местными администрациями и автотранспортными компаниями проведут серию мероприятий, направленных на предотвращение дорожно-транспортных происшествий на переездах.

С начала 2024 года на полигоне ЮУЖД было зафиксировано 8 дорожно-транспортных происшествий. В результате 1 человек погиб. Во всех случаях причиной происшествия стало нарушение водителями правил дорожного движения.

Наибольшее количество случаев произошло в Челябинской области, где было зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий. 2 случая ДТП произошли в Оренбургской области и 1 – в Курганской области.

За 7 месяцев 2024 года дежурными по переездам зарегистрировано 41 нарушение водителями правил дорожного движения. Информация по выявленным случаям направлена в ГИБДД.

Южно-Уральская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

Напоминаем, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.