АО «ФГК» реализует регулярный сервис перевозки удобрений в собственных специализированных Bulk-контейнерах

2024-08-19 11:19
Генеральный директор АО «ФГК» Андрей Дреничев рассказал, что компания приступила к перевозке удобрений в рамках развития сегмента перевозок грузов в специализированных Bulk-контейнерах.

«С июля 2024 года Bulk-контейнеры перевозятся со станций полигона Московской железной дороги назначением в порты Архангельской области. Далее удобрения перегружаются из контейнеров на суда и морем отправляются на экспорт. Перевозки осуществляются кольцевым маршрутом на универсальных платформах, оборудованных фитинговыми упорами, собственности АО «ФГК». В рамках сервиса задействовано 200 платформ, из которых формируются контейнерные поезда, что позволяет сократить срок доставки. В среднем в месяц планируется отправлять до 500 единиц bulk-контейнеров», – отметил Андрей Дреничев.

В настоящее время в парке АО «ФГК» – контейнеры типа Open Top с открытым верхом для перевозок угольной продукции и рудного концентрата, Bulk-контейнеры для перевозок зерновых культур и минеральных удобрений, а также танк-контейнеры для перевозки нефтеналивных, химических и пищевых грузов.

Парк специализированных контейнеров в собственности АО «ФГК» насчитывает более 5,2 тыс. единиц (по состоянию на 01.08.2024 года).

