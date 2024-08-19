Погрузка дальневосточного угля в январе-июле 2024 года выросла на 7%

Погрузка дальневосточного угля в январе-июле 2024 года выросла на 7%

10:46

В январе-июле 2024 года на Дальневосточной железной дороге погружено 21,2 млн тонн угля (+7% к аналогичному периоду 2023 года).

Погрузка якутского угля Эльгинского месторождения составила 10,2 млн тонн. На Ургальском месторождении (Хабаровский край) отгружено почти 4,1 млн тонн.

Также 791 тыс. тонн угля погружено с Сугодинско-Огоджинского (Амурская область) и 666 тыс. тонн угля – с Сыллахского (Республика Саха) месторождений.

На экспорт отправлено 16,8 млн тонн дальневосточного угля (+6,5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.