За 7 месяцев текущего года пассажиропоток на маршруте Нижний Новгород – Моховые Горы вырос на 62%

Пассажирами пригородных электропоездов сообщением Нижний Новгород – Моховые горы за январь-июль 2024 года стали 270 тыс. человек, что на 62% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Существенный рост пассажирских перевозок по этому направлению обусловлен тем, что на Горьковской железной дороге были назначены дополнительные пригородные поезда в связи с началом ремонтных работ на старом Борском мосту.
Кроме того, поездка на электричке сообщением Нижний Новгород – Моховые горы позволяет быстро и с комфортом добраться до места назначения, минуя заторы на автомобильных дорогах в период летнего дачного сезона.
Напомним: дополнительные поезда продолжат курсировать ежедневно до 30 ноября 2024 года по следующему расписанию:
Нижний Новгород – Моховые Горы:
Моховые Горы – Нижний Новгород:
Всю информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД», на сайте пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.