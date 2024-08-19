Читинская детская железная дорога открыла набор детей в кружок «Юный железнодорожник»

10:28

Читинская детская железная дорога с 19 августа по 30 сентября 2024 года объявляет набор школьников на обучение по дополнительным общеразвивающим программам профориентационного профиля.

Для обучения приглашаются учащиеся общегородских школ города Читы 5-7 и 10 классов. Срок обучения – от 2 до 7 лет.

Учебный план включает в себя изучение теории и практическую подготовку, предполагает максимальное погружение в освоение железнодорожных профессий. Также на всем протяжении образовательного цикла ребята приглашаются для участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, в проектной и исследовательской деятельности.

На 1 курсе (5 класс) ребята получат общую профессиональную ориентацию на железнодорожном транспорте. На 2-5 курсах (6-9 классы) дети пройдут углубленное изучение железнодорожных профессий, таких как проводник, осмотрщик вагонов, начальник поезда, ревизор, диспетчер, машинист и др. Во время 6 курса (10 класс) будет организовано изучение основ транспортной логистики, управления персоналом, экологической безопасности, информационных технологий. На 7 курсе (11 класс) юных железнодорожников ждет проектная деятельность в области железнодорожного транспорта, подготовка к сдаче единого государственного экзамена по математике, физике и информатике.

Обучение на Читинской детской железной дороге осуществляется бесплатно.

Адрес: г. Чита, ул. 1-я Ипподромная, д. 5 (район мемориала Победы). Тел.: +7 (914) 463-13-63, +7 (914) 147-90-00, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.