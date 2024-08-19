Свердловская магистраль ведет строительство нового моста через Каму в Перми с опережением графика

09:23

ОАО «РЖД» ведет строительство мостового перехода через реку Каму в 2 км ниже плотины КамГЭС с опережением графика. Мост является частью проекта Северного железнодорожного обхода Перми, который позволит организовать пропуск поездов Углеуральского и Чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС.

Общая длина мостового перехода через Каму с эстакадными подходами к нему составит 2862 м. На сегодняшний день выполнен объем работ, который предусматривался к концу года. Установлены 2 из 13 опор в русловой части. Строительство ведется с технологического моста, который специально монтируется для возведения основного сооружения.

Для будущей эстакады на правом берегу Камы установлено уже 11 опор из 21, на левом – 4 опоры из 30. Правобережная эстакада возводится с пересечением реки Гайвы (притока Камы) и улицы Новогайвинской, левобережная – с пересечением улицы Соликамской и железнодорожных подъездных путей промышленных предприятий.

Также в рамках проекта Северного железнодорожного обхода Перми развернуто строительство железнодорожных путей с примыканиями на правом берегу к станции Кабельная и на левом – к станции Левшино. На правобережье возведены основные конструкции железнодорожного моста через Гайву. Он станет частью железнодорожного пути, соединяющего правобережный эстакадный подход (к мосту через Каму) со станцией Кабельная. На левом берегу ведется подготовка территории, готов котлован под укладку водопропускной трубы под улицей Соликамская, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.