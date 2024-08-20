Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Стартовал II этап грантового конкурса инновационных проектов Горьковской магистрали и Нижегородского НОЦ

2024-08-20 15:54
Стартовал II этап грантового конкурса инновационных проектов Горьковской магистрали и Нижегородского НОЦ
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Горьковская железная дорога совместно с Нижегородским научно-образовательным центром (НОЦ) дали 20 августа старт II этапу грантового конкурса инновационных проектов в сфере развития железнодорожного транспорта России в инновационном центре ГЖД.

Как отметил начальник Горьковской магистрали Сергей Дорофеевский, проведение подобных конкурсов способствует инновационному развитию железнодорожной отрасли.

«ГЖД уже второй раз проводит с правительством Нижегородской области совместный грантовый проект, который направлен на разработку инновационных технологий для развития железнодорожной отрасли России. Для этих целей в декабре 2023 года мы открыли инновационную площадку Горьковской магистрали, которая помогает выстроить процесс взаимодействия с нашими партнерами в рамках реализации совместных инициатив. ОАО «РЖД» уже давно и активно работает по принципу «открытых инноваций», поэтому мы всегда готовы помочь в реализации самых смелых технологических решений», – подчеркнул Сергей Дорофеевский.

Авторы четырех проектов, которые получают поддержку на общую сумму более 20 млн рублей на реализацию своих идей, приступают к практическому этапу апробации. Совместно с сотрудниками Горьковской магистрали они будут испытывать свои концептуальные решения в масштабах реальной работы железной дороги.

Напомним, что грант от ГЖД и Нижегородского НОЦ получили следующие проекты:

  • ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева» – «Модернизация системы бесперебойного питания периферийных узлов сети передачи данных дорожной магистрали с использованием источника бесперебойного питания отечественного производства»;
  • ООО «Н СИТЕК» – «Модификация ручного тормоза грузового вагона»;
  • ООО «НТЦ «Лазурь» – «Разработка светодиодной лампы взаимозаменяемой с аналоговой светофорной лампой типа ЖС»;
  • ООО «Русатом Пултрузия» – «Композитный ригель с возможностью установки освещения для контактной сети железнодорожного транспорта».

Второй этап продлится до 22 ноября 2024 года.

Конкурс реализуется в рамках соглашения между Горьковской железной дороги и Нижегородским научно-образовательным центром (НОЦ), которое было подписано сероссийской конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru