Стартовал II этап грантового конкурса инновационных проектов Горьковской магистрали и Нижегородского НОЦ

15:54

Горьковская железная дорога совместно с Нижегородским научно-образовательным центром (НОЦ) дали 20 августа старт II этапу грантового конкурса инновационных проектов в сфере развития железнодорожного транспорта России в инновационном центре ГЖД.

Как отметил начальник Горьковской магистрали Сергей Дорофеевский, проведение подобных конкурсов способствует инновационному развитию железнодорожной отрасли.

«ГЖД уже второй раз проводит с правительством Нижегородской области совместный грантовый проект, который направлен на разработку инновационных технологий для развития железнодорожной отрасли России. Для этих целей в декабре 2023 года мы открыли инновационную площадку Горьковской магистрали, которая помогает выстроить процесс взаимодействия с нашими партнерами в рамках реализации совместных инициатив. ОАО «РЖД» уже давно и активно работает по принципу «открытых инноваций», поэтому мы всегда готовы помочь в реализации самых смелых технологических решений», – подчеркнул Сергей Дорофеевский.

Авторы четырех проектов, которые получают поддержку на общую сумму более 20 млн рублей на реализацию своих идей, приступают к практическому этапу апробации. Совместно с сотрудниками Горьковской магистрали они будут испытывать свои концептуальные решения в масштабах реальной работы железной дороги.

Напомним, что грант от ГЖД и Нижегородского НОЦ получили следующие проекты:

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева» – «Модернизация системы бесперебойного питания периферийных узлов сети передачи данных дорожной магистрали с использованием источника бесперебойного питания отечественного производства»;

ООО «Н СИТЕК» – «Модификация ручного тормоза грузового вагона»;

ООО «НТЦ «Лазурь» – «Разработка светодиодной лампы взаимозаменяемой с аналоговой светофорной лампой типа ЖС»;

ООО «Русатом Пултрузия» – «Композитный ригель с возможностью установки освещения для контактной сети железнодорожного транспорта».

Второй этап продлится до 22 ноября 2024 года.

Конкурс реализуется в рамках соглашения между Горьковской железной дороги и Нижегородским научно-образовательным центром (НОЦ), которое было подписано сероссийской конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.