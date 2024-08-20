В январе-июле 2024 года на Куйбышевской железной дороге на торговой площадке «РЖД Маркет» зарегистрировались 40 новых клиентов

15:27

40 новых клиентов на Куйбышевской магистрали зарегистрировались на площадке «РЖД Маркет» в январе-июле 2024 года. Всего в этом году в рамках заказов, оформленных через «РЖД Маркет», отправлено более 490 вагонов.

Популяризацией сервиса на Куйбышевской магистрали занимаются центры продажи услуг ОАО «РЖД», расположенные в Самарской, Ульяновской, Пензенской областях и в Республиках Башкортостан и Татарстан.

Сервис позволяет продавать и покупать товары с доставкой до конечного потребителя. С его помощью производитель получает возможность выйти на новые рынки сбыта, а покупатель – сравнить цены предложений продавцов и выбрать самые выгодные позиции. В частности, компании, расположенные в зоне ответственности Куйбышевской железной дороги, используют электронную платформу для публикации и продажи своей продукции (щебень, кирпич, продовольственные товары и др.).

В текущем году регистрироваться и осуществлять сделки на площадке стало еще проще. Для регистрации можно использовать не только квалифицированную, но и простую электронную подпись (наличия специального физического носителя – ключа не требуется), сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.