Ускоренный межобластной поезд № 7147/7148 Воронеж-1 – Липецк – Воронеж-1 начнет курсировать с 6 сентября по пятницам

13:59

6 сентября в первый рейс отправится ускоренный межобластной поезд № 7147/7148 Воронеж-1 – Липецк – Воронеж-1 отправлением со станции Воронеж-1 в 18:20, прибытием на станцию Липецк в 20:23. В обратном направлении состав отправится в 20:46 и прибудет в Воронеж в 22:26. Остановки предусмотрены на станциях Графская и Усмань. По такому расписанию состав будет курсировать каждую пятницу.

Напомним, что ускоренное межобластное сообщение между Воронежем и рядом областных центров (Курск, Белгород, Тамбов, Липецк), а также Ельцом (Липецкая область) осуществляется в рамках проекта «Соединяя Черноземье» с целью развития внутреннего туризма, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.