Более 45 км пути обновила Свердловская железная дорога в Сургутском регионе с начала летних ремонтных работ

10:51

Свердловская магистраль обновила 46 км железнодорожного пути на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В ходе летней путевой кампании капитальный ремонт с укладкой бесстыкового «бархатного» пути на железобетонном основании выполнен на участках общей протяженностью 36 км. Полностью обновлен путь на перегоне Вач-Ягун – Сурмятин (13,7 км) и прилегающих станциях в Нижневартовском районе ХМАО-Югры. Завершены работы на перегоне Игль – Пыть-Ях в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры (обновлено 10,7 км), на перегоне Ягенетта – Нарат и первом пути станции Ягенетта в Пуровском районе ЯНАО (обновлено 11,5 км).

Кроме того, на участках пути общей протяженностью 9,9 км (в Нефтеюганском районе) проведена замена шпал, рельсов и скреплений, очистка щебеночного балласта, выправка пути.

Путевая кампания началась в мае и продлится до конца октября. Всего в 2024 году в Сургутском регионе СвЖД планируется обновить 88,6 км пути.

Все работы по ремонту железнодорожного полотна проводятся во время технологических «окон» – перерывов в движении поездов. Большинство «окон» предоставляется в ночное время, когда курсирует меньше пассажирских составов.

Своевременные ремонтно-путевые работы позволяют увеличить разрешенную скорость движения поездов, повысить безопасность и надежность перевозок, а пассажирам – почувствовать плавность хода поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.