Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 45 км пути обновила Свердловская железная дорога в Сургутском регионе с начала летних ремонтных работ

2024-08-20 10:51
Более 45 км пути обновила Свердловская железная дорога в Сургутском регионе с начала летних ремонтных работ
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Свердловская магистраль обновила 46 км железнодорожного пути на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В ходе летней путевой кампании капитальный ремонт с укладкой бесстыкового «бархатного» пути на железобетонном основании выполнен на участках общей протяженностью 36 км. Полностью обновлен путь на перегоне Вач-Ягун – Сурмятин (13,7 км) и прилегающих станциях в Нижневартовском районе ХМАО-Югры. Завершены работы на перегоне Игль – Пыть-Ях в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры (обновлено 10,7 км), на перегоне Ягенетта – Нарат и первом пути станции Ягенетта в Пуровском районе ЯНАО (обновлено 11,5 км).

Кроме того, на участках пути общей протяженностью 9,9 км (в Нефтеюганском районе) проведена замена шпал, рельсов и скреплений, очистка щебеночного балласта, выправка пути.

Путевая кампания началась в мае и продлится до конца октября. Всего в 2024 году в Сургутском регионе СвЖД планируется обновить 88,6 км пути.

Все работы по ремонту железнодорожного полотна проводятся во время технологических «окон» – перерывов в движении поездов. Большинство «окон» предоставляется в ночное время, когда курсирует меньше пассажирских составов.

Своевременные ремонтно-путевые работы позволяют увеличить разрешенную скорость движения поездов, повысить безопасность и надежность перевозок, а пассажирам – почувствовать плавность хода поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru