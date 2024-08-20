Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

117 региональных предприятий на территории Юго-Восточной железной дороги воспользовались сервисом «РЖД Маркет» с 2021 года

2024-08-20 09:58
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С момента запуска сервиса «РЖД Маркет» в 2021 году 117 региональных предприятий на территории обслуживания Юго-Восточной железной дороги воспользовались этой торговой площадкой, из них 21 – с начала этого года.

В числе зарегистрировавшихся компаний – производители растительного масла, зерновых, сахара, муки, соли, комбикормов, щебня, минеральных удобрений, лесных грузов, лома черных металлов, металлоконструкций, цемента и другой продукции из Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской и Курской областей.

Цифровая торговая площадка «РЖД Маркет» позволяет в режиме онлайн искать, сравнивать, продавать и покупать товары, находить оптимальное транспортное решение по доставке груза до конечного потребителя железнодорожным транспортом. Также после аккредитации клиентам становятся доступны такие функции, как взаиморасчет, отслеживание заказов, автоматизированный документооборот, просмотр статистики размещенных предложений и форма создания заказа с коммерческими предложениями и расчетом доставки.

С помощью сервиса «РЖД Маркет» зарегистрированные предприятия имеют возможность взаимодействовать с бизнес-партнерами по всей России. Услуга существенно расширяет границы сбыта продукции для продавцов, а для покупателей экономит время и снижает издержки на поиск и поставку различных товаров, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

