Клиентами сервиса экспресс-доставки посылок на воказалах Горьковской железной дороги стали более 22,5 тыс. человек

09:32

Сервисом экспресс-доставки небольших посылок поездом по системе «От вокзала к вокзалу» на Горьковской железной дороге в январе-июле 2024 года воспользовались более 22,5 тыс. человек. Из них более 15,1 тыс. человек стали получателями бандеролей, почти 7,5 тыс. – сами отправляли корреспонденцию.

Отметим, что чаще всего сервисом пользуются жители Нижнего Новгорода. За 7 месяцев 2024 года услугой доставки посылок здесь воспользовались 6,3 тыс. человек, из них более 4,1 тыс. человек стали получателями бандеролей из других городов, свыше 2,1 тыс. – сами отправляли корреспонденцию из Нижнего Новгорода. Сервис также популярен среди жителей Казани, Кирова и Ижевска.

Услуга доступна на всех вокзалах Горьковской магистрали. Доставка посылок осуществляется ближайшим пассажирским поездом и занимает столько времени, сколько состав будет следовать до пункта назначения.

Для отправления или получения бандероли необходимо обратиться в пункт «Экспресс-доставка» на вокзале и заказать услугу по установленной форме. При себе нужно иметь паспорт и контактные данные получателя. Режим работы пунктов можно уточнить на сайте.

Оформление занимает несколько минут. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог убедиться, что в ней нет запрещенных к перевозке вещей. Чаще всего пользователи отправляют деловые бумаги и документы, книги, малогабаритную цифровую и бытовую технику, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.