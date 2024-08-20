На Куйбышевской железной дороге развивают новые экспортные маршруты контейнерных поездов

09:25

За 7 месяцев 2024 года на Куйбышевской железной дороге разработано 18 новых экспортных маршрутов контейнерных перевозок. Так, в этом году начались экспортные перевозки в Китай контейнеров со свекловичным жомом со станции Нижнекамск (Республика Татарстан) и Черниковка (Республика Башкортостан) через станции Находка-Восточная и Мыс Чуркин.

Из Самарской области отправлен контейнерный поезд с химикатами в Китай через станцию Мыс Чуркин, а из Республики Татарстан со станций Биклянь и Тихоново на экспорт в КНР через Забайкальск и Находку-Восточную организованы отправки контейнеров с каучуком. Также в текущем году со станции Безымянка (Самарская область) на экспорт организованы отправки контейнеров с горохом: контейнерный поезд с агропродукцией проследовал через погранпереход Карталы по территории Казахстана с дальнейшим назначением в Китай.

Развитие новых маршрутов контейнерных поездов – одно из приоритетных направлений деятельности Куйбышевской магистрали. Всего за 7 месяцев 2024 года на станциях КбшЖД было сформировано 313 контейнерных поездов, которыми перевезено порядка 685 тыс. тонн, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.