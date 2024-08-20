Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Куйбышевской железной дороге развивают новые экспортные маршруты контейнерных поездов

2024-08-20 09:25
На Куйбышевской железной дороге развивают новые экспортные маршруты контейнерных поездов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За 7 месяцев 2024 года на Куйбышевской железной дороге разработано 18 новых экспортных маршрутов контейнерных перевозок. Так, в этом году начались экспортные перевозки в Китай контейнеров со свекловичным жомом со станции Нижнекамск (Республика Татарстан) и Черниковка (Республика Башкортостан) через станции Находка-Восточная и Мыс Чуркин.

Из Самарской области отправлен контейнерный поезд с химикатами в Китай через станцию Мыс Чуркин, а из Республики Татарстан со станций Биклянь и Тихоново на экспорт в КНР через Забайкальск и Находку-Восточную организованы отправки контейнеров с каучуком. Также в текущем году со станции Безымянка (Самарская область) на экспорт организованы отправки контейнеров с горохом: контейнерный поезд с агропродукцией проследовал через погранпереход Карталы по территории Казахстана с дальнейшим назначением в Китай.

Развитие новых маршрутов контейнерных поездов – одно из приоритетных направлений деятельности Куйбышевской магистрали. Всего за 7 месяцев 2024 года на станциях КбшЖД было сформировано 313 контейнерных поездов, которыми перевезено порядка 685 тыс. тонн, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru