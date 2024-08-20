Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Спрос на услугу хранения вещей в новых автоматических камерах на вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги вырос на 39%

2024-08-20 09:13
С начала года на вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги пассажиры оставляли ручную кладь и багаж в современных камерах хранения свыше 55 тыс. раз.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на услугу увеличился на 39%.

Чаще всего автоматические камеры хранения арендовали посетители вокзалов станций Иркутск-Пассажирский – 18 тыс. раз, Лена и Северобайкальск – по 10 тыс. раз, а также Улан-Удэ – 7 тыс. раз.

Автоматические камеры хранения установлены на 20 вокзалах ВСЖД. Ежегодно их количество увеличивается: за 2023-2024 годы было установлено 298 дополнительных ячеек, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

