30 августа на вокзале Ярославль-Главный пройдет «Ночь в электричке»

2024-08-21 11:40
30 августа на железнодорожном вокзале Ярославль-Главный в шестой раз пройдет «Ночь в электричке» – уникальная творческая акция для жителей и гостей Ярославля.

Интерактивные развлечения будут ждать всех желающих с 20:00 до 23:00 на перроне и в электропоезде, который остановится на 1 пути. Вход на мероприятие свободный.

Вагон «Молодежный» предложит квест и диджейский сет, в «Вагоне безопасности» Северная железная дорога в интересном формате расскажет о правилах поведения на транспорте. В вагоне-игротеке можно познакомиться с большим количеством настольных и других игр. В «Педагогическом вагоне» студенты Ярославского педагогического университета расскажут, как проводить время с детьми в дороге с пользой.

На перроне также будут организованы развлекательные и познавательные площадки с концертом кавер-группы, танцами буги-вуги, интеллектуальными играми, мастер-классами по национальным орнаментам.

В сообществе «Ночь в электричке» в социальной сети «ВКонтакте» можно узнать подробную информацию о программе мероприятия, принять участие в розыгрыше подарков, следить за публикацией фотографий и видео с акции, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

