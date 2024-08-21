Месячник «Внимание, переезд!» стартовал на Куйбышевской железной дороге

10:36

Железнодорожники обеспокоены ростом нарушений водителями автотранспорта правил дорожного движения на переездах. Особую тревогу вызывают случаи столкновений автотранспорта с пассажирскими и пригородными поездами.

Для повышения безопасности на КбшЖД объявлен месячник «Внимание, переезд!», направленный на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Железнодорожники совместно с ГИБДД, транспортной прокуратурой, надзорными органами, местными администрациями и автотранспортными компаниями проведут серию мероприятий, направленных на предотвращение ДТП на переездах.

С начала 2024 года на полигоне КбшЖД было зафиксировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 5 – вне переездов. В результате ДТП 2 человека погибли. Во всех случаях причиной происшествий стало нарушение водителями правил дорожного движения.

Наибольшее количество случаев произошло в Самарской области, где было зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий. 2 случая ДТП произошли в Республике Башкортостан и по одному – в Оренбургской и Рязанской областях и Республике Мордовии.

Куйбышевская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Напоминаем, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.