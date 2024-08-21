Стройотряды Дальневосточного государственного университета путей сообщения завершили 65 сезон работы

09:58

В Хабаровске после завершения 65 сезона летних работ студенческих отрядов встретили учащихся военно-учебного центра Дальневосточного государственного университет путей сообщения (ДВГУПС), вернувшихся с БАМа. На привокзальной площади их приветствовали и. о. начальника ДВЖД Виталий Зеленько, ректор ДВГУПС Владимир Буровцев, представители правительства Хабаровского края, администрации города. Бойцов строительных отрядов поблагодарили за работу и отличившимся вручили награды.

«Студенческие отряды – одна из главных железнодорожных традиций, символ преемственности поколений и важный шаг в становлении характера. Знаменательно то, что в этом году вам выпало трудиться на объектах легендарной Байкало-Амурской магистрали в год ее 50-летия. Это дало уникальную возможность стать частью самого масштабного инфраструктурного проекта современной России», – отметил Виталий Зеленько.

В строительстве новых путей и реконструкции участков БАМа участвовали более 80 студентов военно-учебного центра ДВГУПС. На станциях Огорон и Тунгала курсанты занимались ремонтом притрассовых автомобильных дорог, сооружением земляного полотна, устройством мостов.

Всего в летней трудовой кампании на Дальневосточной магистрали приняли участие 600 студентов ДВГУПС.

Впервые в этом году на ДВЖД приехали студенты из Полоцкого государственного университета Белоруссии. После обучения они приняли участие в сборке рельсошпальной решетки и укладке пути в Еврейской автономной области, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.