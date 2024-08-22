Сообщение о еврооблигациях компании RZD Capital P.L.C.

16:59

Настоящее сообщение или содержащаяся в нем информация не являются офертой, предложением, приглашением делать оферты или предложения в отношении каких-либо ценных бумаг, в том числе продавать, обменивать, передавать или иным образом совершать сделки с ценными бумагами в Российской Федерации. Настоящее сообщение не представляет собой рекламу или предложение ценных бумаг. Распространение настоящего сообщения в некоторых юрисдикциях может быть ограничено, и лица, получившие его или имеющие к нему доступ, должны самостоятельно соблюдать применимые ограничения.

22 АВГУСТА 2024 ГОДА

Сообщение о решении подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации в отношении еврооблигаций компании RZD Capital PLC.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» («Заемщик») в качестве российского юридического лица, имеющего обязательства, связанные с иностранными облигациями, выпущенными компанией RZD Capital P.L.C. (далее – «Еврооблигации»), информирует о порядке исполнения Заемщиком обязательств перед держателями Еврооблигаций некоторых выпусков, права которых учитываются российскими депозитариями.

В отношении Еврооблигаций с кодами ISIN CH0419041618, XS1843437036 и XS0609017917 в соответствии с решением подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 1 августа 2024 года исполнение Заемщиком обязательств по таким Еврооблигациям перед их держателями, права которых учитываются российскими депозитариями, будет осуществляться путем передачи денежных средств в порядке, определенном Советом директоров Центрального банка Российской Федерации, и без соблюдения соответствующих положений Указа Президента Российской Федерации от 05.07.2022 года № 430 в отношении размещения российских облигаций, оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями.

Аналогичные решения были ранее приняты подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации в отношении Еврооблигаций с кодом ISIN XS1701384494 (информация раскрыта в сообщении от 22 марта 2024 года, опубликованном по адресу: https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=292268), а также в отношении Еврооблигаций с кодом ISIN CH1100259816 (информация раскрыта в сообщении от 11 апреля 2024 года, опубликованном по адресу: https://company.rzd.ru/ru/9552/page/104069?id=292911).