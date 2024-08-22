В январе-июле 2024 года с вокзалов Куйбышевской железной дороги отправлено более 15 тыс. посылок

10:53

С января по июль 2024 года сервисом «Экспресс-доставка» деловой корреспонденции, писем, бандеролей и малогабаритных посылок на вокзалах Куйбышевской железной дороги воспользовались более 15 тыс. человек, из них более 10 тыс. человек стали получателями посылок, остальные выступали отправителями корреспонденции.

Отметим, что чаще всего сервисом пользуются жители Самары: с начала 2024 года услугой «Экспресс-доставка» здесь воспользовались более 6 тыс. человек, из них более 3,8 тыс. человек стали получателями посылок из других городов, более 2,2 тыс. человек отправляли корреспонденцию из Самары.

Сервис также пользуется спросом у жителей Уфы, Саранска, Ульяновска и Пензы. Так, с вокзала Уфа было отправлено 617 посылок, а получателями стали 890 человек. С вокзала Саранск было отправлено 478 посылок, в то же время получателями стали 578 человек. С вокзала Ульяновск было отправлено 440 посылок, а 941 человек получили на вокзале посылки из других городов. С вокзала Пенза было отправлено 765 посылок, а получателями стали 1140 человек.

Отправить и получить посылку очень просто: нужно обратиться в пункт «Экспресс-доставка» на вокзале. Достаточно иметь при себе паспорт и знать контактные данные получателя. Оформление занимает несколько минут, при этом посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник убедился в отсутствии запрещенных к пересылке предметов.

Услугой «Экспресс-доставка» можно воспользоваться на всех вокзалах Куйбышевской магистрали, а отправят посылку ближайшим поездом.

Уточнить дополнительную информацию и рассчитать стоимость услуги с помощью удобного калькулятора можно на сайте www.ekspress-l.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.