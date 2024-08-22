Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За 7 месяцев 2024 года на вокзалах Горьковской железной дороги помощь получили более 15,2 тыс. маломобильных пассажиров

2024-08-22 09:50
Специализированную помощь на территории вокзальных комплексов Горьковской магистрали в январе-июле 2024 года оказали более 15,2 тыс. маломобильных пассажиров. Это на 8% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В июле 2024 года помощь оказана более 2,6 тыс. пассажирам с ограниченными физическими возможностями. Заявки на оказание помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД». Наибольшее количество обращений за месяц текущего года в Центр поступило от пассажиров железнодорожных вокзалов Нижний Новгород (618 шт.), Киров (446) и Казань (337).

Сотрудники Центра встречают пассажиров с ограниченными физическими возможностями, помогают оформить проездные документы, сопровождают при передвижении по территории вокзального комплекса и посадке в поезд. Кроме того, при необходимости пассажиру предоставляется кресло-коляска или каталка для лежачих больных, а также предлагается помощь с транспортировкой багажа. Все эти услуги оказываются бесплатно.

Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает в круглосуточном режиме без выходных дней. Получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи, зарезервировать места в поездах дальнего следования можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильным пассажирам» или по тел.: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

