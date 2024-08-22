Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги пассажиры сдали свыше 28 тыс. бутылок и банок в аппараты по приему тары

2024-08-22 09:42
На вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги пассажиры сдали свыше 28 тыс. бутылок и банок в аппараты по приему тары
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июль текущего года через фандоматы, установленные на вокзалах Иркутск-Пассажирский, Улан-Удэ, Ангарск и Усолье-Сибирское, на Восточно-Сибирской железной дороге было собрано 28,2 тыс. единиц использованной тары – пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

За каждую сданную емкость пассажирам начисляются бонусы, а накопленные баллы можно будет обменять на скидку или пополнить баланс карт лояльности партнеров проекта. Для зачисления бонусов необходимо при сдаче тары ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform.

Первые фандоматы были установлены на вокзалах Иркутск-Пассажирский и Улан-Удэ в апреле 2023 года. Начиная с этого периода, всеми терминалами собрано почти 49 тыс. упаковок.

Добавим, что в ОАО «РЖД» реализуются экологические программы. В частности, на инфраструктурных объектах и в ряде пассажирских поездов действует проект раздельного сбора мусора. Благодаря специальным контейнерам, установленным на вокзалах ВСЖД, за 7 месяцев 2024 на вторичную переработку было передано почти 3 тонны пластика, бумаги и других отходов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru