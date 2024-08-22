Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Начался монтаж последних пролетов нового железнодорожного моста через реку Бирюса на участке Красноярской железной дороги Запань – Тагул

2024-08-22 09:35
Начался монтаж последних пролетов нового железнодорожного моста через реку Бирюса на участке Красноярской железной дороги Запань – Тагул
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Строительство железнодорожного моста через реку Бирюса на однопутном перегоне Запань – Тагул Южного хода Красноярской железной дороги Междуреченск – Тайшет вышло на завершающий этап: ведется монтаж двух последних пролетов.

Новый мост протяженностью 365 м – самый длинный из тех, которые сейчас возводятся КрасЖД на Южном ходу. Он станет частью строящихся вторых главных путей перегона Запань – Тагул, пройдя параллельно существующему однопутному мостовому переходу через реку Бирюса, по которому в настоящее время пропускаются поезда.

«Цель модернизации линии Междуреченск – Тайшет – увеличение пропускных и провозных способностей в направлении погранпереходов и портов Дальнего Востока. На этой линии мы планово завершаем расширение однопутных перегонов от Абакана до Саянской и одновременно ведем строительство новых путей на участках от Саянской до Тайшета, включая Запань – Тагул. Здесь из 16 перегонов 13 пока остаются однопутными», – отметил начальник КрасЖД Алексей Туманин.

Новый мост через Бирюсу состоит из 7 железобетонных и металлических пролетов общим весом 1334 тонны. Строителями уже смонтировано 5 из них, включая 2 береговых. В данный момент ведется установка последней – шестой – опоры и двух оставшихся металлических русловых пролетов по 66 м каждый. При строительстве учтено расположение гидротехнического объекта в сейсмически активном районе Иркутской области: несущие конструкции моста обеспечат безопасность его эксплуатации.

Монтаж ферм осуществляется полунавесным и навесным способом с помощью мачтово-стреловых кранов: такая технология применяется при возведении больших мостов на полноводных реках. Высота опор – от 4,5 до 11 м. Это связано с холмистым рельефом местности и особенностями реки Бирюсы, уровень которой резко поднимается во время паводков, ледохода и проливных дождей.

В работах задействовано 120 человек и 30 единиц техники.

Возведение моста будет завершено к октябрю 2024 года. После этого на нем начнется обустройство железнодорожного полотна. В целом, в ходе прокладки вторых главных путей на 17-километровом перегоне Запань – Тагул будет возведено 23 искусственных сооружения. КрасЖД уже построила здесь новый металлический мост через протоку Бирюсы – Старицу (122 м) и приступила к строительству двух мостовых переходов через реки Луговая и Мамаевка (54 и 27 м).

Грузоподъемность новых гидротехнических объектов позволит пропускать по ним тяжеловесные составы массой до 14 тыс. тонн.

Открыть двухпутное движение поездов на перегоне Запань – Тагул Красноярская железная дорога планирует в IV квартале 2025 года. В результате провозная способность участка увеличится почти на 30%, а интервал попутного следования поездов сократится c 20 до 8 минут, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru