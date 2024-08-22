Начался монтаж последних пролетов нового железнодорожного моста через реку Бирюса на участке Красноярской железной дороги Запань – Тагул

09:35

Строительство железнодорожного моста через реку Бирюса на однопутном перегоне Запань – Тагул Южного хода Красноярской железной дороги Междуреченск – Тайшет вышло на завершающий этап: ведется монтаж двух последних пролетов.

Новый мост протяженностью 365 м – самый длинный из тех, которые сейчас возводятся КрасЖД на Южном ходу. Он станет частью строящихся вторых главных путей перегона Запань – Тагул, пройдя параллельно существующему однопутному мостовому переходу через реку Бирюса, по которому в настоящее время пропускаются поезда.

«Цель модернизации линии Междуреченск – Тайшет – увеличение пропускных и провозных способностей в направлении погранпереходов и портов Дальнего Востока. На этой линии мы планово завершаем расширение однопутных перегонов от Абакана до Саянской и одновременно ведем строительство новых путей на участках от Саянской до Тайшета, включая Запань – Тагул. Здесь из 16 перегонов 13 пока остаются однопутными», – отметил начальник КрасЖД Алексей Туманин.

Новый мост через Бирюсу состоит из 7 железобетонных и металлических пролетов общим весом 1334 тонны. Строителями уже смонтировано 5 из них, включая 2 береговых. В данный момент ведется установка последней – шестой – опоры и двух оставшихся металлических русловых пролетов по 66 м каждый. При строительстве учтено расположение гидротехнического объекта в сейсмически активном районе Иркутской области: несущие конструкции моста обеспечат безопасность его эксплуатации.

Монтаж ферм осуществляется полунавесным и навесным способом с помощью мачтово-стреловых кранов: такая технология применяется при возведении больших мостов на полноводных реках. Высота опор – от 4,5 до 11 м. Это связано с холмистым рельефом местности и особенностями реки Бирюсы, уровень которой резко поднимается во время паводков, ледохода и проливных дождей.

В работах задействовано 120 человек и 30 единиц техники.

Возведение моста будет завершено к октябрю 2024 года. После этого на нем начнется обустройство железнодорожного полотна. В целом, в ходе прокладки вторых главных путей на 17-километровом перегоне Запань – Тагул будет возведено 23 искусственных сооружения. КрасЖД уже построила здесь новый металлический мост через протоку Бирюсы – Старицу (122 м) и приступила к строительству двух мостовых переходов через реки Луговая и Мамаевка (54 и 27 м).

Грузоподъемность новых гидротехнических объектов позволит пропускать по ним тяжеловесные составы массой до 14 тыс. тонн.

Открыть двухпутное движение поездов на перегоне Запань – Тагул Красноярская железная дорога планирует в IV квартале 2025 года. В результате провозная способность участка увеличится почти на 30%, а интервал попутного следования поездов сократится c 20 до 8 минут, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.