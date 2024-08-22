На Восточно-Сибирской железной дороге автоматизированными системами осмотрено свыше 6 млн грузовых вагонов

09:27

В январе-июле 2024 года автоматизированными системами коммерческого осмотра поездов и вагонов (АСКО ПВ) на Восточно-Сибирской железной дороге проверено 6,3 млн единиц подвижного состава.

Каждая система представляет собой «электронные ворота», через которые проходит грузовой состав. Изображения с установленных на них видеокамер передаются на пульт оператору станции, который в режиме реального времени отслеживает правильность размещения и крепления грузов на открытом подвижном составе, а также состояние подвижного состава на предмет выявления возможных неисправностей. АСКО ПВ может осматривать 120 поездов в сутки, что увеличивает пропускную способность станции.

На ВСЖД эксплуатируются 12 автоматизированных комплексов. Они расположены на крупных станциях – Иркутск-Сортировочный, Улан-Удэ, Наушки, Тайшет и Таксимо. К концу года планируется на БАМе установить по 2 комплекса в Северобайкальске и Лене и 1 – на ст. Коршуниха-Ангарская. Новые устройства разработаны с использованием технологии лазерного сканирования. Система позволяет выстраивать 3D-модель вагонов проходящего состава и определять конкретное место нарушения габарита, что существенно сокращает время коммерческого осмотра, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.