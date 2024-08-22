Проект воспитанников «Кванториума» Свердловской детской железной дороги получил признание на международной выставке юных изобретателей

09:11

Проект воспитанников технопарка «Кванториум» Свердловской детской железной дороги Екатерины Крысантьевой и Матвея Прусакова удостоен серебряной медали на выставке International Exhibition for Young Inventors (IEYI), которая прошла в столице Тайваня Тайбэе.

Екатерина и Матвей под руководством опытных наставников разработали прототип робота-поводыря, который призван улучить качество жизни слабовидящих и незрячих людей. Устройство имеет голосовое управление и оснащено системой распознавания объектов на основе технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Во время следования по заданному маршруту робот с помощью ультразвуковых датчиков и видеокамеры может самостоятельно выявлять и обходить препятствия, а также распознавать сигналы светофоров и сообщать о них человеку. Детали для конструкции ребята напечатали на 3D-принтере.

Начальник СвЖД Павел Бурцев на заседании совета директоров предприятий и организаций Екатеринбурга привел проект кванторианцев в качестве одного из успешных примеров реализации образовательной экосистемы железных дорог. Модель последовательной профориентации детей и подростков холдинга РЖД включает в себя развитие человека от детского сада до трудоустройства: «детский сад – школа – колледж – вуз – предприятие». На СвЖД ее ключевым звеном является технопарк «Кванториум», созданный на базе Свердловской детской железной дороги. Это уникальная площадка для подготовки инженерных кадров, тестирования и внедрения инновационных технологий и идей. При этом направления разработок определяются исходя из реальных производственных задач Свердловской магистрали и реализуются под руководством экспертов-железнодорожников. Так, робот-поводырь в перспективе может быть использован для сопровождения маломобильных пассажиров по территории вокзалов и станций СвЖД, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.