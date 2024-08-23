Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Детский оздоровительный лагерь ОАО «РЖД» «Зеленый огонек» отметил 100-летний юбилей

2024-08-23 16:06
Детский оздоровительный лагерь ОАО «РЖД» «Зеленый огонек» отметил 100-летний юбилей
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ДОЛ ОАО «РЖД» «Зеленый огонек» (поселок Сомово, г. Воронеж) по случаю 100-летия со дня основания лагеря прошли юбилейные мероприятия, в числе которых – традиционная торжественная линейка, награждения и праздничный концерт, подготовленный ребятами. В гости пришли ветераны-железнодорожники, представители руководства Юго-Восточной железной дороги и дорожной профсоюзной организации. По словам заместителя начальника ЮВЖД Дмитрия Трошина, лагерь с каждым годом становится уютнее и притягательнее для детей, которые с удовольствием здесь отдыхают, получают положительные эмоции и заряд бодрости перед новым учебным годом.

Ежегодно «Зеленый огонек» принимает за четыре смены более 1200 отдыхающих, которые размещаются в двухэтажных корпусах капитальной постройки со всеми удобствами. На территории лагеря расположены баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле, бассейн и клуб.

Для детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет разработаны образовательные, спортивные и профориентационные программы. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию.

С 2011 по 2019 годы в «Зеленом огоньке» отдыхали дети из Южной Осетии, воспитанники Цхинвальской школы-интерната. С прошлого года лагерь принимает детей из Новороссии и Белгородской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru