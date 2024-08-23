Детский оздоровительный лагерь ОАО «РЖД» «Зеленый огонек» отметил 100-летний юбилей

16:06

В ДОЛ ОАО «РЖД» «Зеленый огонек» (поселок Сомово, г. Воронеж) по случаю 100-летия со дня основания лагеря прошли юбилейные мероприятия, в числе которых – традиционная торжественная линейка, награждения и праздничный концерт, подготовленный ребятами. В гости пришли ветераны-железнодорожники, представители руководства Юго-Восточной железной дороги и дорожной профсоюзной организации. По словам заместителя начальника ЮВЖД Дмитрия Трошина, лагерь с каждым годом становится уютнее и притягательнее для детей, которые с удовольствием здесь отдыхают, получают положительные эмоции и заряд бодрости перед новым учебным годом.

Ежегодно «Зеленый огонек» принимает за четыре смены более 1200 отдыхающих, которые размещаются в двухэтажных корпусах капитальной постройки со всеми удобствами. На территории лагеря расположены баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле, бассейн и клуб.

Для детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет разработаны образовательные, спортивные и профориентационные программы. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию.

С 2011 по 2019 годы в «Зеленом огоньке» отдыхали дети из Южной Осетии, воспитанники Цхинвальской школы-интерната. С прошлого года лагерь принимает детей из Новороссии и Белгородской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.