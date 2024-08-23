Работы по благоустройству пассажирских платформ в Ульяновской области будут завершены до октября 2024 года

Работы по благоустройству пассажирских платформ в Ульяновской области будут завершены до октября 2024 года

15:25

В 2024 году в рамках программы обновления объектов пассажирских обустройств Куйбышевской магистрали проводится ремонт платформ на ключевых железнодорожных станциях Ульяновской области.

Асфальтирование пассажирских платформ уже выполнено на станциях Дубёнки, Чуфарово и Юловка, а до октября аналогичные работы будут проведены на станции Ульяновск-2. При этом изменения в график движения поездов не вносились, пассажиров на указанных станциях принимали в обычном режиме.

Кроме того, в регионе обновлена навигация с наименованием остановочного пункта на пассажирских платформах станций Студенческая, Чердаклы, Юловка, Верхняя Терраса, 754 км и Вешкайма. Для удобства пассажиров также оборудованы пешеходные дорожки к платформе на о. п. Гая (875 км) и ст. Глотовка.

Отметим, что комплекс работ по обновлению пассажирской инфраструктуры проводится на Куйбышевской магистрали ежегодно для повышения комфорта пассажиров и обеспечения безопасности железнодорожных перевозок, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.