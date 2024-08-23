Свердловская магистраль благодарит водителей Тюмени и Ямала за следование правилам безопасности на железнодорожных переездах

Свердловская магистраль провела оценку соблюдения водителями правил безопасного пересечения железнодорожных переездов с начала года. Статистика подтверждает, что в регионах, где автомобилисты совершают меньше нарушений правил дорожного движения, происходит меньше ДТП.

В январе-августе на СвЖД дежурными по переездам зафиксировано более 600 фактов проезда автотранспорта на запрещающий сигнал и объезда закрытых шлагбаумов. За это же время на путях произошло 5 ДТП с участием автотранспорта (в том числе одно – вне переезда).

В Тюменской области и ЯНАО не произошло ни одного ДТП и зафиксировано наименьшее количество нарушений (12 и 1 случай соответственно). СвЖД благодарит тюменских и ямальских автомобилистов за соблюдение правил дорожного движения.

Более низкий уровень водительской дисциплины при пересечении переездов отмечен в Свердловской области (3 ДТП, свыше 400 нарушений ПДД), ХМАО-Югре (1 ДТП, более 170 нарушений) и Пермском крае (1 ДТП, 22 нарушения). Каждый случай игнорирования правил несет в себе риск аварии.

Места пересечения автомобильных и железных дорог являются точками особого внимания и усиленной профилактической работы. Для повышения безопасности и предупреждения ДТП Свердловская магистраль проводит мониторинг технического состояния, ремонт и модернизацию переездов. Почти 200 железнодорожных переездов планируется обновить в 2024 году. На эти цели выделено 165 млн рублей.

С 19 августа по 21 сентября СвЖД присоединяется к общесетевой акции «Внимание, переезд!» и усиливает адресную работу с автомобилистами. Железнодорожники проводят специальные акции на переездах, занятия в автошколах, тематические беседы в автотранспортных предприятиях. Участникам движения рассказывают о последствиях столкновения автомобиля с подвижным составом, напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения и раздают памятки, обращают внимание на персональную ответственность водителей за нарушения ПДД.

Тестируются и креативные форматы: например, на переездах СвЖД в Ноябрьске (ЯНАО) и Сургуте (ХМАО-Югра) провели фотоакции. Автомобилисты разместили в соцсетях свои фото с призывами сохранять бдительность за рулем и неукоснительно соблюдать правила.

Свердловская магистраль призывает водителей не подвергать опасности себя, работников железнодорожного транспорта и пассажиров, при подъезде к переезду руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, положением шлагбаума, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.