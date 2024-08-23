Волонтеры-железнодорожники участвуют в программе восстановления фонда зеленых насаждений в Ярославле

13:24

Волонтеры Северной железной дороги принимают участие в реализации городской программы инвентаризации и восстановления фонда зеленых насаждений «Строим зеленый каркас Ярославля вместе». В рамках проекта добровольцы обходят городские территории и регистрируют все растущие деревья в специальной программе с кратким описанием и нанесением на электронную карту каждого.

Сотрудники СЖД проводят перепись деревьев в городском парке Победы рядом с вокзалом Ярославль-Главный. Работа будет вестись до конца октября. Последующий анализ данных мониторинга позволит эффективно планировать программы озеленения Ярославля, регулировать фонд зеленых насаждений, следить за их состоянием и сохранностью, ухаживать за деревьями и кустарниками.

Проект «Строим зеленый каркас Ярославля вместе» городского общественного движения «Ярославль-2000» является победителем конкурса Фонда президентских грантов в направлении «Охрана окружающей среды и защита животных», сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.