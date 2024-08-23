Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожники обновили 330 км пути на Западно-Сибирской магистрали с начала ремонтно-путевой кампании

2024-08-23 13:20
На Западно-Сибирской магистрали за время кампании по ремонту пути, стартовавшей с апреля 2024 года, железнодорожники обновили 330 км, заменили 100 стрелочных переводов. Реконструкция завершена в том числе на самых сложных участках – Карбышево-2 – Фадино и Артышта-2 – Аламбай.

Для сокращения сроков ремонта и минимизации его влияния на график движения поездов часть работ проводится по технологии «закрытого перегона»: один из путей закрывают для ремонта, а поезда идут по соседнему пути в обоих направлениях. В это время специалисты обновляют рельсошпальную решетку, земляное полотно и инженерные коммуникации.

Ремонтные работы на путях ведутся круглосуточно. В этом сезоне на некоторых участках их удалось завершить с опережением графика. В частности, ранее установленных сроков открыто движение на 14 из 41 перегона. Высокой производительности удается достичь благодаря современной технике и грамотной организации работ.

Всего в план ремонтной кампании 2024 года на Западно-Сибирской железной дороге включены участки пути общей протяженностью 483 км и замена 148 стрелочных переводов.

Плановый ремонт пути позволяет повысить надежность железнодорожной инфраструктуры, увеличить скорость движения грузовых и пассажирских поездов на обновленных участках, сделать поездки для пассажиров более комфортными, сообщила служба корпоративных коммуникаций, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

