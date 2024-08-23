Калининградская магистраль приступает к капитальному ремонту арочного железнодорожного моста в Токаревке

11:21

В поселке Токаревка Нестеровского района с 26 августа начнется капитальный ремонт арочного моста через реку Красная. Во время работ движение пригородных и грузовых поездов будет осуществляться согласно расписанию. При этом доступ туристов на мост будет закрыт.

В ходе капитального ремонта будут усилены опоры и арочные конструкции пятипролетного моста. Это позволит повысить скорость движения поездов. Также железнодорожники установят новые перильные ограждения и лестничные сходы по обе стороны сооружения.

Арочный мост через реку Красная – один из самых высоких в Калининградской области. Он имеет высоту 21 м и длину 106 м. Его построили в 1906 году и за весь период эксплуатации реконструировали дважды – в 1941 и 1977 годах. В прошлом году в ходе капитального ремонта участка Нестеров – Краснолесье железнодорожники заменили рельсошпальную решетку.

После открытия в мае 2024 года нового пригородного маршрута Калининград – Краснолесье поток туристов к достопримечательностям Виштынецкого национального парка, в число которых входит арочный мост, увеличился. Сотрудники Калининградской железной дороги обращают внимание гостей и жителей региона, что сооружение не предназначено для пеших прогулок: обустроенные на нем места для прохода имеют строго служебное назначение, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.