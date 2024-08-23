Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Калининградская магистраль приступает к капитальному ремонту арочного железнодорожного моста в Токаревке

2024-08-23 11:21
Калининградская магистраль приступает к капитальному ремонту арочного железнодорожного моста в Токаревке
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В поселке Токаревка Нестеровского района с 26 августа начнется капитальный ремонт арочного моста через реку Красная. Во время работ движение пригородных и грузовых поездов будет осуществляться согласно расписанию. При этом доступ туристов на мост будет закрыт.

В ходе капитального ремонта будут усилены опоры и арочные конструкции пятипролетного моста. Это позволит повысить скорость движения поездов. Также железнодорожники установят новые перильные ограждения и лестничные сходы по обе стороны сооружения.

Арочный мост через реку Красная – один из самых высоких в Калининградской области. Он имеет высоту 21 м и длину 106 м. Его построили в 1906 году и за весь период эксплуатации реконструировали дважды – в 1941 и 1977 годах. В прошлом году в ходе капитального ремонта участка Нестеров – Краснолесье железнодорожники заменили рельсошпальную решетку.

После открытия в мае 2024 года нового пригородного маршрута Калининград – Краснолесье поток туристов к достопримечательностям Виштынецкого национального парка, в число которых входит арочный мост, увеличился. Сотрудники Калининградской железной дороги обращают внимание гостей и жителей региона, что сооружение не предназначено для пеших прогулок: обустроенные на нем места для прохода имеют строго служебное назначение, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru