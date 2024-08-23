Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД приступили к перевозкам контейнеров в полувагонах с погранперехода Забайкальск – Маньчжурия

2024-08-23 11:14
Вывоз контейнеров с импортными грузами с приграничных терминалов находится в зоне особого внимания компании.

Для повышения эффективности использования инфраструктуры и подвижного состава начали применять технологию отправки со станции Забайкальск контейнеров в полувагонах, которая успешно реализуется при вывозе грузов с Дальнего Востока.

Как и в дальневосточные порты, на погранпереход в Забайкальск приходит большое количество вагонов с углем и рудой, которые выгружаются и, как правило, возвращаются в порожнем состоянии. Новая технология позволяет задействовать эти вагоны для вывоза контейнеров вглубь страны. Это значительно повышает эффективность использования инфраструктуры на перегруженном восточном направлении.

Первый поезд с контейнерами в полувагонах в тестовом режиме уже отправила из Забайкальска компания «РЖД Бизнес Актив».

