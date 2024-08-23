Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Волонтеры-железнодорожники обустроили туристическую инфраструктуру на берегу Байкала

2024-08-23 11:00
Волонтеры-железнодорожники обустроили туристическую инфраструктуру на берегу Байкала
На станции Танхой (Республика Бурятия) завершилась экологическая акция, в которой приняли участие более 80 добровольцев из числа сотрудников Восточно-Сибирской, Забайкальской и Красноярской железных дорог.

В рамках акции железнодорожники удлинили экскурсионную экологическую тропу «Танхойская верста» на 100 м, оборудовали смотровую площадку с выходом на берег Байкал, установили информационные стенды.

Напомним: проект строительства экотропы «Танхойская верста» был реализован в 2021 году при спонсорской поддержке ОАО «РЖД». Природный маршрут протяженностью 1,6 км, проходящий вдоль побережья Байкала, соединяет железнодорожную станцию Танхой с визит-центром «Байкал заповедный». Для ее создания пришлось потрудиться над инженерной составляющей – проложить деревянный настил по сложному рельефу и построить 3 моста. Тропа оборудована информационными стендами с интерактивными элементами, каждый из которых знакомит с интересными фактами об истории и природе этих мест, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

