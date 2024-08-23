Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Большой театр при поддержке ОАО «РЖД» представит музыкально-танцевальный спектакль в Тынде

2024-08-23 10:45
27 августа 2024 года в рамках празднования 50-летия БАМа при поддержке ОАО «РЖД» в Тынде на сцене ГДК «Русь» состоится спектакль проекта «Па-де-де на пальцах и для пальцев». Это авторская программа двух знаменитых мастеров: народной артистки России, примы балерины Большого театра Светланы Захаровой и всемирно известного скрипача, народного артиста России Вадима Репина.

Проект не имеет аналогов в музыкальном и танцевальном искусстве. При участии балетной труппы и камерного оркестра Большого театра две мировые звезды на одной сцене представят жителям столицы БАМа 11 ярких и выразительных номеров из мира балета и скрипичной музыки, в том числе хореографическую миниатюру «Умирающий лебедь».

«В программе есть место и искрометному юмору, и творческому поиску, и внутренней драме, и трепетной любви, и мы с радостью делимся с нашей дорогой публикой лучшим, что у нас есть», – отметил Вадим Репин.

Визит выдающихся артистов в Тынду является продолжением традиций, заложенных первостроителями. С начала строительства Байкало-Амурской магистрали большое внимание уделялось культурной жизни и досугу бамовцев. Одним из первых театров, организовавших гастроли своих артистов на всесоюзную стройку, был Большой театр (ГАБТ). Уже в июле 1975 года на магистраль приехала первая гастрольная делегация артистов ГАБТа.

В новом веке крупномасштабный проект по модернизации Восточного полигона дал БАМу второе дыхание. На магистрали развивается не только железнодорожная инфраструктура, но и социальная сфера. РЖД оказывают поддержку в обновлении учреждений медицины, образования, культуры и спорта, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

