За 7 месяцев 2024 года сервис забытых вещей помог вернуть пассажирам Северо-Кавказской железной дороги порядка 2,8 тыс. предметов

10:39

В январе-июле текущего года благодаря сервису поиска забытых вещей на вокзальных комплексах Северо-Кавказской железной дороги пассажирам возвращено около 2,8 тыс. различных предметов, оставленных ими в поездах дальнего следования.

Чаще всего пассажиры забывали сумки и пакеты с вещами, мобильные телефоны и аксессуары к ним (наушники, зарядные устройства), а также головные уборы, очки и зонты.

Среди необычных вещей, оставленных пассажирами в поездах, – праздничный торт, маскарадная маска, барабан, рулон обоев и норковая шуба.

Для розыска вещей, забытых в поезде, пассажиру необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Пассажирам» на официальном сайте ОАО «РЖД». В анкете следует указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был оформлен билет.

Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены. После подачи заявки пассажиру будет предложено идентифицировать свои вещи по фотографиям или дождаться обработки заявки работниками компании. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с момента совершения поездки. Заявка будет обработана не позднее трех рабочих дней после ее подачи, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.