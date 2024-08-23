Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

C 1 сентября для студентов и школьников Нижегородской и Владимирской областей будет действовать cкидка 50% на билеты в пригородные поезда

2024-08-23 09:17
Студенты и школьники Нижегородской и Владимирской областей в новом учебном году вновь смогут приобрести билеты на пригородные поезда, которые курсируют по Горьковской железной дороге, за половину стоимости. Льготные условия будут действовать в период с 1 сентября 2024 года по 15 июня 2025 года включительно.

Для оформления специальных проездных документов в пригородных кассах, терминалах АО «ВВППК» и в пути следования школьникам необходимо предъявить справку из образовательного учреждения, а студентам – документ, подтверждающий факт очного обучения.

Электронные билеты на пригородные поезда можно также оформить в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам».

Более подробную информацию о действующих льготах, расписании движения пригородных поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД», сайте пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

