РЖД стремятся к ускоренному развитию погранперехода Забайкальск – Маньчжурия для увеличения объемов перевозок в сообщении с Китаем

РЖД стремятся к ускоренному развитию погранперехода Забайкальск – Маньчжурия для увеличения объемов перевозок в сообщении с Китаем

09:06

Во время рабочей поездки на Забайкальскую железную дорогу 23 августа генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров вместе с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым посетил станцию Забайкальск, где ознакомился с развитием объектов транспортно-логистической инфраструктуры и ходом модернизации железнодорожного погранперехода Забайкальск – Маньчжурия – крупнейшего пункта пропуска на российско-китайской границе.

Здесь происходит перегрузка грузов с вагонов широкой российской колеи 1520 мм на вагоны китайской колеи 1435 мм и обратно.

Олег Белозёров и Александр Осипов осмотрели перегрузочный район, посетили контейнерные терминалы компаний «РЖД Бизнес Актив», «ТрансКонтейнер», объекты строительства новых железнодорожных путей, в том числе узкой колеи. Кроме того, они провели встречу с представителями трудового коллектива станции и наградили лучших работников.

Глава РЖД подчеркнул стратегическую важность стыка Забайкальск – Маньчжурия для торгово-экономических отношений между странами и отметил необходимость ускоренного развития здесь как железнодорожной, так и всей сопутствующей, в том числе социальной, инфраструктуры.

Мы работаем по всем погранпереходам. Их развитие в комплексе позволяет создать условия для дальнейшего наращивания объемов железнодорожных грузоперевозок между Россией и Китаем. В 2023 году они уже достигли рекордных 161 млн тонн. Для нас это точно не предел. За I полугодие 2024 года перевозки выросли еще на 8% к аналогичному периоду прошлого года», – добавил Олег Белозёров.

На железнодорожный погранпереход Забайкальск приходится почти 60% от всего объема перевозок по суше в сообщении с Китаем и другими странами Юго-Восточной Азии.

В 2023 году со станции Забайкальск в направлении Китайской Народной Республики по колее 1520 мм передано почти 19,5 млн тонн экспортных грузов, что на 37% выше результата 2022 года. Прием импортных грузов из Китая по колее 1435 мм за 2023 год составил около 2,5 млн тонн – на 7,1% больше уровня предыдущего года.

За 7 месяцев 2024 года перевозки через Забайкальск в экспортно-импортном сообщении выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13 млн тонн.

Станция Забайкальск имеет разветвленную инфраструктуру, 13 парков, десятки километров путей.

Работа с грузами ведется не только на «широкой» российской колее 1520 мм, но и на узкой, китайской, колее 1435 мм. Это позволяет более эффективно организовывать обмен поездами через границу. Погрузка и выгрузка вагонов китайского стандарта становится возможной на территории России. Для работы на узкой колее РЖД закупили специальную версию маневровых тепловозов.

В ближайших планах – строительство сортировочного парка колеи 1435 мм. Также предполагается укладка дополнительного пути, ведущего непосредственно через границу на станцию Маньчжурия. Часть объектов уже строится, по некоторым идут проектные работы. Завершить комплексное развитие пункта пропуска планируется к 2027 году.